Sinopsis Film The Protege, Si Cantik yang Mematikan

JAKARTA - Sinopsis film The Protege akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Protege adalah film thriller aksi Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Martin Campbell dan ditulis oleh Richard Wenk.

Dibintangi oleh Maggie Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Patrick Malahide, David Rintoul, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Caroline Loncq, dan Robert Patrick.

Film ini menceritakan tentang Anna, seorang gadis yang diselamatkan oleh pembunuh legendaris Moody saat masih kecil, dan kini tumbuh menjadi pembunuh bayaran paling terampil di dunia. Namun, ketika Moody dibunuh secara brutal, Anna bersumpah untuk membalas dendam atas kematian sosok yang telah mengajarinya segalanya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 62% berdasarkan 113 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,8/10.

Sinopsis film The Protege

Pada tahun 1991, pembunuh bayaran internasional Moody Dutton menemukan seorang anak bernama Anna di lokasi pembantaian geng di Da Nang, Vietnam. Tiga puluh tahun kemudian, Moody membesarkan Anna sebagai murid sekaligus anak angkatnya. Anna menjalankan toko buku langka di London sebagai kedok aktivitasnya.

Setelah menyelesaikan tugas pembunuhan di Rumania, Anna kembali ke rumah dan menemui Moody yang sedang sakit. Moody menunjukkan markas rahasia di bawah lumbung dekat rumah mewahnya di Inggris. Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-70, Anna menghadiahkan gitar milik Albert King kepadanya. Moody kemudian meminta Anna melacak seseorang bernama Lucas Hayes. Anna meminta bantuan rekannya, Benny, untuk menyelidiki Lucas, dan di toko bukunya, ia bertemu pria misterius bernama Michael Rembrandt.

Tak lama kemudian, Anna menemukan Moody, pembantu rumah tangganya, dan Benny telah dibunuh. Ia berhasil menemukan berkas-berkas yang Moody sembunyikan dari para pembunuhnya dan selamat dari upaya pembunuhan di tokonya dengan membunuh para penyerang.

Berkas tersebut menunjukkan bahwa ayah Lucas, Edward, pernah menjadi target pembunuhan Moody di Da Nang. Anna pergi ke sana dan meminta bantuan rekan lamanya, Billy Boy, untuk menghadapi Jossino Vohl, mitra bisnis Edward yang mengambil alih perusahaan setelah kematiannya. Ketika bertemu Vohl dan pengacaranya, Duquet, Anna dikhianati. Duquet membunuh Vohl dan menyandera Anna, menuntut alasan mengapa ia mencari Lucas. Saat disandera dan disiksa, Rembrandt mengunjunginya dan mengungkapkan bahwa ia dan Duquet adalah rival yang bekerja untuk orang yang sama. Rembrandt menyarankan Anna agar menghentikan pencariannya.

Anna berhasil melarikan diri dengan membunuh para penyanderanya dan menemukan bahwa Lucas sebenarnya cacat parah dan dirawat di fasilitas milik seorang dermawan kaya. Anna kemudian bertemu Rembrandt untuk makan malam, di mana ia kembali diperingatkan agar tidak mengejar majikan Rembrandt. Setelah berpisah, Rembrandt selamat dari upaya pembunuhan yang diperintahkan Duquet, sementara Anna berhasil membunuh Duquet di apartemennya. Ketika Rembrandt tiba, Anna menyergapnya, tetapi ketegangan di antara mereka berubah menjadi ketertarikan, dan keduanya akhirnya tidur bersama.