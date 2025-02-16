Untung Banget, Kevin Julio Bawa Pulang Stik Drum Tre Cool di Konser Green Day

JAKARTA - Kevin Julio menjadi salah satu penggemar beruntung yang berhasil membawa pulang stik drum milik Tre Cool setelah menonton konser Green Day di Carnaval Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Momen penuh antusias itu ia bagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Bagi Kevin, kehadiran Green Day di Indonesia adalah momen yang sudah ia nantikan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Trio punk rock legendaris asal Amerika Serikat, yakni Billie Joe Armstrong, Tre Cool, dan Mike Dirnt, memiliki tempat spesial di hatinya.

"Setiap lagu Green Day selalu membawa kenangan. Waktu masih sekolah dulu, aku sering main drum sambil membawakan lagu-lagu mereka," tulis Kevin dalam unggahannya.

Sejak awal konser, Kevin sudah memiliki misi khusus: membawa pulang stik drum Tre Cool. Ia memperhatikan setiap gerakan sang drummer, yang dikenal sering melempar stik ke arah penonton di beberapa pergantian lagu. Dengan penuh semangat, Kevin menghafalkan arah lemparan stik tersebut.

Namun, hingga konser berakhir, stik yang diincarnya belum juga berhasil ia dapatkan. Kevin pun tidak menyerah. Ia menunggu di bawah panggung hampir selama satu jam sambil berteriak memanggil kru yang berlalu-lalang di atas panggung.

"Sedikit cerita, selesai konser gue masih berharap dapat stiknya Tre. Hampir sejam gue nunggu di bawah stage sambil teriak-teriak minta tolong ke kru yang ada di sana," tulisnya di Instagram Story pada Sabtu (15/2/2025).

Rasa kecewa sempat menghampirinya karena tak kunjung mendapatkan stik impiannya. Namun, keberuntungan berpihak pada Kevin. Seorang kru akhirnya menemukan satu stik yang tersangkut di belakang speaker.

"Awalnya sudah hopeless karena masnya nggak balik. Tapi ternyata rezeki memang nggak ke mana. Masih ada satu stik yang nyangkut di belakang speaker," ungkap Kevin dengan penuh rasa syukur.