Tradisi Natal Kevin Julio: Momen Terindah Bersama Keluarga

JAKARTA - Sejumlah artis beragama nasrani akan merayakan Natal senin depan, salah satunya Kevin Julio. Dia mengaku memiliki ritual tersendiri ketika Natal tiba.

Kevin Julio telah lama berkarir di dunia hiburan tanah air. Di tahun 2023 ini, dirinya disibukkan dengan berbagai syuting projek film terbarunya.

Meski dipadatkan dengan berbagai kesibukan, Kevin juga tak akan melewati perayaan natal yang sebentar lagi akan datang.

Kevin Julio mengungkapkan ritual perayaan natal yang biasanya ia dan keluarganya lakukan. Keluarga Kevin merayakan natal dengan sederhana tapi tetap hangat dengan makan bersama dan pergi beribadah.

“Natal seperti biasa, saya ritual dari tahun ke tahun pasti sama mama dan kumpul sama keluarga besar sih. Kami makan terus ke gereja, thats it, sesimpel itu,” kata Kevin Julio di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Baginya, natal merupakan hari spesial yang selalu ditunggu-tunggu dari tahun ke tahun. Sebab di momen itu lah Kevin dapat menghabiskan waktu bersama keluarga, serta merasakan berkat melimpah baginya dan keluarga.