Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kevin Julio Rajin Datangi Premiere Film demi Observasi Peran Jadi Sutradara

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |20:30 WIB
Kevin Julio Rajin Datangi Premiere Film demi Observasi Peran Jadi Sutradara
Kevin Julio Rajin Datangi Premiere Film demi Peran Sutradara. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Julio sering mengamati sikap sutradara yang dianggap menyebalkan. Demi menjalankan misinya, dia diam-diam mendatangi berbagai acara pemutaran film.

Dia juga 'memata-matai' beberapa sutradara kondang Tanah Air untuk mengetahui karakter mereka di lokasi syuting. 

Rupanya, hal itu dilakukan Kevin Julio untuk mendalami dan mengembangkan karakter sutradara yang diperankannya dalam film Si Paling Aktor

"Dari beberapa sutradara Indonesia yang gue observasi, ada satu yang paling mendekati karakter yang gue perankan. Tapi gue enggak akan sebut nama ya," ungkapnya di kawasan Jakarta Selatan, pada 1 Agustus 2025.

Kevin Julio (Okezone)
Kevin Julio (Okezone)

Untuk mengembangkan karakter yang diperankannya, Kevin bahkan sampai mencatat detail gerak-gerik sutradara yang tengah diobservasinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119287/kevin_julio-PZWm_large.jpg
Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114442/kevin_julio-cIS7_large.jpg
Untung Banget, Kevin Julio Bawa Pulang Stik Drum Tre Cool di Konser Green Day
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023149/imelda-therinne-ungkap-alasan-sempat-rahasiakan-hubungan-asmaranya-dengan-kevin-julio-QF6cVfCnxo.jpg
Imelda Therinne Ungkap Alasan Sempat Rahasiakan Hubungan Asmaranya dengan Kevin Julio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942889/tradisi-natal-kevin-julio-momen-terindah-bersama-keluarga-vpnFUjXF3C.jpg
Tradisi Natal Kevin Julio: Momen Terindah Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/04/33/2739904/diisukan-pacaran-dengan-kevin-julio-begini-tanggapan-imelda-therinne-Qc2c60C7lu.jpg
Diisukan Pacaran dengan Kevin Julio, Begini Tanggapan Imelda Therinne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/27/33/2715587/pantau-festival-musik-kevin-julio-ungkap-keinginannya-jadi-promotor-QJnCfhf0ub.jpg
Pantau Festival Musik, Kevin Julio Ungkap Keinginannya Jadi Promotor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement