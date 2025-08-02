Kevin Julio Rajin Datangi Premiere Film demi Observasi Peran Jadi Sutradara

JAKARTA - Kevin Julio sering mengamati sikap sutradara yang dianggap menyebalkan. Demi menjalankan misinya, dia diam-diam mendatangi berbagai acara pemutaran film.

Dia juga 'memata-matai' beberapa sutradara kondang Tanah Air untuk mengetahui karakter mereka di lokasi syuting.

Rupanya, hal itu dilakukan Kevin Julio untuk mendalami dan mengembangkan karakter sutradara yang diperankannya dalam film Si Paling Aktor.

"Dari beberapa sutradara Indonesia yang gue observasi, ada satu yang paling mendekati karakter yang gue perankan. Tapi gue enggak akan sebut nama ya," ungkapnya di kawasan Jakarta Selatan, pada 1 Agustus 2025.

Kevin Julio (Okezone)

Untuk mengembangkan karakter yang diperankannya, Kevin bahkan sampai mencatat detail gerak-gerik sutradara yang tengah diobservasinya.