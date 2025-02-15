Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Billie Joe Armstrong Cium Bendera Merah Putih di Konser Green Day Live In Jakarta 

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |23:21 WIB
Billie Joe Armstrong Cium Bendera Merah Putih di Konser Green Day Live In Jakarta 
Billie Joe Armstrong Cium Bendera Merah Putih di Konser Green Day Live In Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Green Day sukses menghentak panggung konsernya di Indonesia yang digelar di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (15/2/2025) malam. 

Vokalis Billie Joe Armstrong sering kali menyebut nama Jakarta dan Indonesia dalam aksinya kali ini. 

Ada juga momen spesial di konser Green Day malam ini. Selain mengajak penonton naik panggung, Billie tampil dengan mengalungkan bendera Merah Putih.

Billie Joe Armstrong Cium Bendera Merah Putih di Konser Green Day Live In Jakarta
Billie Joe Armstrong Cium Bendera Merah Putih di Konser Green Day Live In Jakarta

Tak hanya itu, pelantun Basket Case tersebut juga terlihat mencium bendera sehingga memecah animo penonton. 

Aksi itu terjadi saat Green Day membawakan lagu Are We The Waiting, yang kemudian dilanjutkan dengan St. Jimmy. 

Green Day sebelumnya juga membawakan sejumlah lagu hit mereka, seperti She, Basket Case, American Idiot, 21 Guns, dan masih banyak lagi. 

Halaman:
1 2
