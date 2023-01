JAKARTA - Aktris Imelda Therinne belakangan diisukan berpacaran dengan aktor Kevin Julio. Isu itu muncul ketika keduanya kerap membagikan momen kebersamaannya di media sosial pribadinya masing-masing.

Bahkan terbaru, Kevin Julio juga tampak hadir di Gala Premier film terbaru Imelda Therinne yaitu Puisi Cinta yang Membunuh, pada Selasa malam (3/1/2023). Ketika ditanya soal kabar tersebut, perempuan 40 tahun itu ogah berkomentar banyak.

"it's privacy (itu privasi)" kata Imelda Therinne singkat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Sama halnya ketika disinggung sejak kapan mereka dekat, Imelda Therinne lagi-lagi menolak menjawabnya. Ia tampak menutup rapat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka.Â

"Thank you so much, saya no comment," ujar Imelda Therinne.

Seperti diketahui sebelumnya, belum lama ini Kevin Julio badan Imelda Therinne diisukan berpacaran karena beredar video-video kebersamaannya yang beredar luas di TikTok. Publik pun penasaran mengenai kabar tersebut, pasalnya Imelda Therinne diketahui sudah menikah dengan Aldijan Diah pada tahun 2010 lalu. Kabar jalinan asmara Kevin Julio dan Imelda Therinne ini menjadi sorotan lantaran perbedaan usia yang jauh. Usia sang aktris yang 11 tahun lebih tua dari Kevin menuai pro dan kontra dari publik.