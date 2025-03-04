Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time

Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time (Foto: IG Kevin dan Imelda)

JAKARTA - Pasangan kekasih Kevin Julio dan Imelda Therinne kembali dipertemukan dalam sebuah proyek film. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, sehingga keduanya pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk quality time di sela-sela proses reading dan syuting.

Selain menghabiskan waktu bersama, mereka juga kerap berdiskusi tentang karakter masing-masing, mulai dari persiapan hingga proses syuting berlangsung.

"Kami sudah lama (pacaran), terus kerja bareng. Proyeknya juga sudah ada dua-tiga, ini mungkin proyek keempat. Yoi (syuting sekaligus quality time). Pasti (diskusi bareng pacar), pasti ada. Reading, segala macam, sama sutradara juga," ujar Kevin Julio saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kevin mengaku bahwa bermain film bersama Imelda memberikan pengalaman berharga baginya. Apalagi, Imelda sudah lebih dulu berkecimpung di industri film tanah air.

"Justru aku banyak belajar sama beliau (Imelda). Beliau kan sudah lama di bidangnya," ungkapnya.

Sementara itu, Imelda Therinne menegaskan bahwa meskipun mereka pasangan kekasih, keduanya tetap menjaga profesionalisme saat bekerja dalam proyek yang sama.