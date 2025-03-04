Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |15:33 WIB
Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time
Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time (Foto: IG Kevin dan Imelda)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan kekasih Kevin Julio dan Imelda Therinne kembali dipertemukan dalam sebuah proyek film. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, sehingga keduanya pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk quality time di sela-sela proses reading dan syuting.

Selain menghabiskan waktu bersama, mereka juga kerap berdiskusi tentang karakter masing-masing, mulai dari persiapan hingga proses syuting berlangsung.

"Kami sudah lama (pacaran), terus kerja bareng. Proyeknya juga sudah ada dua-tiga, ini mungkin proyek keempat. Yoi (syuting sekaligus quality time). Pasti (diskusi bareng pacar), pasti ada. Reading, segala macam, sama sutradara juga," ujar Kevin Julio saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time
Mulai Terbuka, Kevin Julio dan Imelda Therinne Manfaatkan Waktu Syuting untuk Quality Time

Kevin mengaku bahwa bermain film bersama Imelda memberikan pengalaman berharga baginya. Apalagi, Imelda sudah lebih dulu berkecimpung di industri film tanah air.

"Justru aku banyak belajar sama beliau (Imelda). Beliau kan sudah lama di bidangnya," ungkapnya.

Sementara itu, Imelda Therinne menegaskan bahwa meskipun mereka pasangan kekasih, keduanya tetap menjaga profesionalisme saat bekerja dalam proyek yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3159989/kevin_julio-YZtz_large.jpg
Kevin Julio Rajin Datangi Premiere Film demi Observasi Peran Jadi Sutradara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114442/kevin_julio-cIS7_large.jpg
Untung Banget, Kevin Julio Bawa Pulang Stik Drum Tre Cool di Konser Green Day
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023149/imelda-therinne-ungkap-alasan-sempat-rahasiakan-hubungan-asmaranya-dengan-kevin-julio-QF6cVfCnxo.jpg
Imelda Therinne Ungkap Alasan Sempat Rahasiakan Hubungan Asmaranya dengan Kevin Julio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942889/tradisi-natal-kevin-julio-momen-terindah-bersama-keluarga-vpnFUjXF3C.jpg
Tradisi Natal Kevin Julio: Momen Terindah Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/04/33/2739904/diisukan-pacaran-dengan-kevin-julio-begini-tanggapan-imelda-therinne-Qc2c60C7lu.jpg
Diisukan Pacaran dengan Kevin Julio, Begini Tanggapan Imelda Therinne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/27/33/2715587/pantau-festival-musik-kevin-julio-ungkap-keinginannya-jadi-promotor-QJnCfhf0ub.jpg
Pantau Festival Musik, Kevin Julio Ungkap Keinginannya Jadi Promotor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement