Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 228

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |17:46 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 228, sidang berlangsung tegang saat nama Rangga dipanggil untuk menjadi saksi. 

Semua yang hadir terkejut dengan kesaksiannya. Dengan penuh keyakinan, Rangga bersaksi bahwa Ajeng selama ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Baskara. Tidak hanya itu, ia juga menuduh Baskara kerap bermain dengan perempuan lain.

Mendengar tuduhan tersebut, Alysa langsung terpancing emosi. Ia merasa papanya difitnah dan tidak terima dengan kebohongan Rangga. Alysa pun berteriak di ruang sidang hingga petugas terpaksa mengeluarkannya karena menimbulkan kegaduhan.

Di tempat lain, Yasmin tiba-tiba pingsan saat sedang menelepon Romeo. Romeo yang panik segera meminta Dyah untuk membawa Yasmin ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Yasmin harus menjalani operasi kedua karena luka dari operasi pertama mengalami infeksi. Operasi akan dilakukan setelah demamnya turun.

