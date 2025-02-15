Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |18:14 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 55 yang tayang pada Sabtu, 15 Februari 2025, menghadirkan momen hangat sekaligus penuh teka-teki dalam hubungan Arini dan Lingga.

Setelah melalui berbagai masalah, keduanya akhirnya mulai berbaikan. Mereka bahkan menikmati makan malam bersama Pertiwi dan Aditya di rumah mereka.

Meski suasana terlihat hangat, Pertiwi yang memiliki kepekaan tinggi menyadari bahwa hubungan Arini dan Lingga belum sepenuhnya pulih. Ia memilih untuk diam dan membiarkan mereka menyelesaikan persoalan yang tersisa dengan cara mereka sendiri.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55

Sementara itu, Griya Jinten bersiap untuk melakukan pembukaan kembali atau re-opening. Ratih dan Mulyono tampak sibuk mengurus segala persiapan agar acara berjalan lancar. Sebagai investor utama, Arini pun diminta hadir untuk memastikan semuanya sesuai rencana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement