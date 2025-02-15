Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 55

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 55 yang tayang pada Sabtu, 15 Februari 2025, menghadirkan momen hangat sekaligus penuh teka-teki dalam hubungan Arini dan Lingga.

Setelah melalui berbagai masalah, keduanya akhirnya mulai berbaikan. Mereka bahkan menikmati makan malam bersama Pertiwi dan Aditya di rumah mereka.

Meski suasana terlihat hangat, Pertiwi yang memiliki kepekaan tinggi menyadari bahwa hubungan Arini dan Lingga belum sepenuhnya pulih. Ia memilih untuk diam dan membiarkan mereka menyelesaikan persoalan yang tersisa dengan cara mereka sendiri.

Sementara itu, Griya Jinten bersiap untuk melakukan pembukaan kembali atau re-opening. Ratih dan Mulyono tampak sibuk mengurus segala persiapan agar acara berjalan lancar. Sebagai investor utama, Arini pun diminta hadir untuk memastikan semuanya sesuai rencana.