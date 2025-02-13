Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 53

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 53 bercerita tentang Emil yang memutuskan untuk keluar dari rumah setelah bersitegang dengan Lingga.

Emil masih tak terima terus menerus dibandingkan dengan Lingga oleh sang ayah. Lingga yang merasa tak enak pun meminta maaf kepada orangtuanya terkait masalah itu.

Di lain pihak, Pertiwi cukup memahami keputusan Emil. Dia merasa, keputusan sang putra merupakan akumulasi dari kekesalan yang dirasakannya sejak kecil. Sehingga, permasalahan itu juga bukan salah Lingga.

Lingga pun kembali ke kontrakannya. Ketika selesai mengambil wudhu, ia terpeleset. Beruntung, Arini yang memutuskan untuk pulang ke kontrakan mereka langsung menolong Lingga.

Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Lingga dan Arini? Apakah mereka akan berbaikan? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.30 WIB.**

