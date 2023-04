DUBLIN - Kabar duka datang dari salah satu personel The Script. Gitaris dari band rock asal Irlandia itu, yakni Mark Sheehan, dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/4/2023) malam.

Kabar duka tersebut dibagikan langsung di akun Instagram resmi The Script. Dalam keterangan unggahan berisi potret dari Mark Sheehan yang disebutkan meninggal di rumah sakit.

Disebutkan juga Mark Sheehan meninggal karena sakit yang dideritanya. Ia meninggal di usia 46 tahun.

β€œMuch loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time,” tulis akun Instagram @thescriptofficial, Sabtu, (15/4/2023).

(Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band, dan teman yang sangat dicintai Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit. Keluarga dan grup meminta penggemar untuk menghormati privasi mereka di momen yang berduka ini).

Postingan tersebut juga mendapatkan ucapan duka dari rekan-rekan sesama artis hingga penggemar mereka.

Seperti diketahui, sebelumnya Mark Sheehan bersama dua personel The Script lainnya yakni Danny O'Donoghue dan Glen Power baru saja menyapa penggemarnya di Jakarta dalam konser tur Asia Tenggara bertajuk Greatest Hits Tour 2022 pada 30 September-1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.

Mark Sheehan bahkan turut serta tampil di atas panggung. The Script belakangan juga diketahui baru saja menggelar konser tur Eropa mereka.*

