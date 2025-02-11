Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 142

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 142
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 142. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 142 bercerita tentang Amira dan Biru yang berpose gemas di depan sebuah sepeda kecil. Melihat tingkah keduanya, Ratna teringat dengan masa kecil Biru.

Di lain pihak, Elang yang memantau Biru dan Amara, menatap dengan penuh dendam. Sementara Chandra, mulai merasa gelisah karena Maudy tak kunjung menjawab lamarannya. 

Terbelenggu Rindu
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 142. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Vernie ikut kepikiran tentang Maudy. Dia kemudian langsung ke kamar Maudy dan memintanya untuk tidak menjadi pelakor dalam rumah tangga Chandra.

Di lain pihak, Biru ke kantor polisi dan mendapat kabar bahwa Ajad dan Gitu merupakan pelaku human trafficking. Biru mulai merasa ada yang janggal dalam penculikan tersebut.

Apakah Elang akan merencanakan aksi terbarunya untuk membalaskan dendamnya ke Amira? Tonton sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.30 WIB.**

(SIS)

