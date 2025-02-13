Woo Do Hwan Gabung Drama Baru Hyun Bin

JAKARTA - Woo Do Hwan resmi bergabung dalam cast drama baru Disney+, Made in Korea. JTBC News melaporkan, saat ini, sang aktor sudah memulai syuting drama tersebut.

“Do Hwan akan berperan sebagai adik laki-laki Baek Ki Tae, karakter yang diperankan oleh Hyun Bin,” ujar agensi sang aktor, Blitzway Studios seperti dikutip dari Newsen, Kamis (13/2/2025).

Woo Do Hwan bergabung dalam drama baru Hyun Bin. (Foto: MBC)

Series Made in Korea berlatar pergerakan monumental di Korea Selatan pada era ‘70-an. Kisahnya tentang Baek Ki Tae (Hyun Bin), seorang pria yang haus akan harta dan kekuasaan.

Di lain pihak, ada Jang Geon Young (Jung Woo Sung) seorang jaksa yang melakukan apa saja untuk menghentikan Ki Tae. Drama ini juga akan dibintangi oleh Won Ji An, Seo Eun Soo, dan Jung Sung Il.

Series Made in Korea akan menjadi drama pertama yang digarap sutradara film kenamaan Korea Selatan, Woo Min Ho. Dia adalah sutradara film Harbin hingga Inside Men.