Kim So Hyun dan Choo Young Woo Adu Akting dalam Drama Romance Expert

SEOUL - Kim So Hyun dan Choo Young Woo beradu akting dalam drama baru ENA, Romance Expert. Kabar tersebut diumumkan stasiun TV kabel tersebut, pada 1 Desember 2025.

Drama tersebut merupakan proyek baru Ahn Pan Seok, sutradara di balik drama populer, Something in the Rain. Drama romantis ini berkisah tentang seorang perenang yang harus kehilangan kaki kanannya karena sebuah penyakit.

Pria itu kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang harus melepas masa residennya sebagai mahasiswa kedokteran dan memulai hidup baru sebagai mahasiswa pascasarjana.

Kim So Hyun dan Choo Young Woo Adu Akting dalam Drama Romance Expert. (Foto: PEACHY Company)

Choo Young Woo akan berperan sebagai Park Min Jae, seorang pria yang harus melepas mimpinya sebagai perenang setelah kehilangan kaki kanannya. Tak mudah baginya mengekspresikan perasaan hingga dia bertemu dengan Im Yoo Jin.

Karakter Im Yoo Jin akan diperankan oleh Kim Soo Hyun. Dia digambarkan sebagai mahasiswa tekstil dan clothing yang harus mengganti jurusan setelah dicap sebagai ‘pembuat keonaran’.

Pertemuannya dengan Park Min Jae, membuka mata Im Yoo Jin tentang dunia robotik. Dia pun mulai terlibat dalam berbagai riset untuk membantu pria itu bisa berjalan dengan normal kembali.