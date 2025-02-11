Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 51

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 51 bercerita tentang Pertiwi yang curiga melihat Arini masih menginap di rumah Ratih.

Dia yakin, masalah Arini dan Lingga belum selesai. Pertiwi pun meminta Lingga untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Arini secara baik-baik. Begitu pun masalahnya dengan Emil.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 51. (Foto: MNC Media)

Lingga berjanji kepada Pertiwi bahwa ia akan segera menyelesaikan permasalahannya. Sementara itu, Aliya masih berharap Lingga kembali setelah ia menceritakan masa lalunya dengan Fajar.

Apa yang akan dilakukan Lingga terhadap Aliya? Bagaimana ia akan menyelesaikan masalahnya dengan Arini? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)