Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 50

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 50 bercerita tentang Melissa yang akhirnya menyambangi Griya Jinten untuk mencari pekerjaan.

Saat melihat CV Melissa, Ajeng kaget saat mengetahui perempuan itu pernah bekerja di Magic Oven. Ajeng kemudian bertanya alasan Melissa berhenti dari perusahaan itu.

Mendengar pertanyaan Ajeng, Melissa langsung merasa gugup. Sementara itu, orangtua Emil memintanya untuk berdamai dengan Lingga. Namun Emil punya syarat.

Dia hanya akan mau berdamai dengan Lingga jika pria itu yang meminta maaf terlebih dahulu. Pasalnya, dia tak terima suami Arin itu melayangkan bogem mentah padanya.

Aditya yang sudah memahami perangai Emil dan Lingga pun balik bertanya pada Emil. Aditya mengatakan, Lingga pasti punya alasan memukulnya.

Terpojok dengan penjelasan orangtuanya sendiri, Emil pun emosi. Bisakah Emil dan Lingga berdamai? Tonton sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.15 WIB.

(SIS)