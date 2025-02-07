Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Davina Karamoy dan Ajil Ditto Tampil Gemas di Poster Series Culture Shock

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |14:27 WIB
Davina Karamoy dan Ajil Ditto Tampil Gemas di Poster Series Culture Shock
Davina Karamoy dan Ajil Ditto Tampil Gemas di Poster Series Culture Shock. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan series terbarunya, Culture Shock. Series yang mempertemukan Davina Karamoy dan Ajil Ditto ini akan tayang bulan ini. 

Chemistry kedua aktor muda tersebut terlihat dari poster Culture Shock yang dirilis Vision+, pada Jumat (7/2/2025). Dalam poster itu, Davina dan Ajil terlihat duduk di sofa. 

Di belakang mereka, terlihat banyak orang yang mengamati. Series ini menghadirkan tema yang cukup jarang dibahas secara terbuka, terutama di kalangan remaja.  

Kisahnya tentang Riko, seorang remaja asal daerah yang harus melanjutkan pendidikannya di Ibu Kota. Hal ini karena ibunya, Desi ingin Riko masuk SMA bergengsi.

Di tengah kehidupan bebas Kota Jakarta, dia dipaksa untuk beradaptasi. Menariknya, Riko punya pantangan yang mewajibkannya untuk menjaga keperjakaannya hingga usia 30 tahun. 

Riko kemudian bertemu Sabrina, teman sekolah yang bisa menerima kekurangannya. Untuk bisa bersama Sabrina, Riko memutuskan untuk mencari cara menyiasati pantangan tersebut. 

Selain Sabrina, Riko juga memiliki teman baru bernama Frans. Sosok ini  tahu banyak tentang seks dan berusaha mengajari Riko. Namun bukannya paham, Riko justru terjebak dalam kondisi menggelitik.

