Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 3 siang ini, hidup Kasih berubah drastis setelah harus berpisah dengan ibunya.

Ia terpaksa ikut bersama Danu sebagai jaminan atas utang sang ibu. Danu kemudian membawa Kasih ke kontrakannya.

Di sana, Kasih terkejut saat melihat Charly karena ia mengenali pria itu sebagai seseorang yang pernah menolongnya. Namun, Charly tampaknya tidak mengingat atau bahkan peduli bahwa anak kecil yang pernah ia tolong adalah Kasih.

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3

Sementara itu, Nurmala harus melepas semua perabotannya dan pindah dari kontrakannya. Awalnya, ia berniat mengambil kembali Kasih. Namun, pada akhirnya Nurmala memilih mengabaikan putrinya dan membiarkan Kasih menjadi jaminan. Ia memang sudah tidak menginginkan keberadaan Kasih dalam hidupnya.