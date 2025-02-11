Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |09:02 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 3 siang ini, hidup Kasih berubah drastis setelah harus berpisah dengan ibunya. 

Ia terpaksa ikut bersama Danu sebagai jaminan atas utang sang ibu. Danu kemudian membawa Kasih ke kontrakannya.

Di sana, Kasih terkejut saat melihat Charly karena ia mengenali pria itu sebagai seseorang yang pernah menolongnya. Namun, Charly tampaknya tidak mengingat atau bahkan peduli bahwa anak kecil yang pernah ia tolong adalah Kasih.

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 3

Sementara itu, Nurmala harus melepas semua perabotannya dan pindah dari kontrakannya. Awalnya, ia berniat mengambil kembali Kasih. Namun, pada akhirnya Nurmala memilih mengabaikan putrinya dan membiarkan Kasih menjadi jaminan. Ia memang sudah tidak menginginkan keberadaan Kasih dalam hidupnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement