Sinopsis Film Baby Driver, Pelarian Supir Kriminal

JAKARTA - Sinopsis film Baby Driver akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Baby Driver adalah film aksi thriller tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Edgar Wright.

Film ini dibintangi Ansel Elgort sebagai Baby, seorang sopir pelarian yang ingin keluar dari dunia kriminal demi hidup bebas bersama kekasihnya, Debora (diperankan oleh Lily James). Film ini juga menampilkan Kevin Spacey, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, dan Jamie Foxx dalam peran pendukung.

Film ini diproduksi oleh Eric Fellner dan Tim Bevan dari Working Title Films, bekerja sama dengan Nira Park dari Big Talk Productions. Distribusi komersialnya ditangani oleh Sony dan TriStar Pictures, dengan kesepakatan produksi antara TriStar dan MRC.

Sinopsis Film Baby Driver

Di Atlanta, seorang pemuda bernama Miles, yang lebih dikenal sebagai Baby, bekerja sebagai sopir pelarian bagi geng kriminal pimpinan Doc. Sejak kecil, Baby mengalami tinnitus akibat kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, sehingga ia selalu mendengarkan musik untuk mengalihkan gangguan di telinganya. Untuk melunasi utangnya kepada Doc, Baby terpaksa membantu aksi perampokan geng tersebut.

Di luar pekerjaannya sebagai sopir, Baby senang membuat remix dari rekaman suara sehari-hari dan merawat ayah angkatnya yang tuli, Joseph. Saat mengunjungi Bo’s Diner, ia bertemu seorang pelayan bernama Debora, dan hubungan romantis mulai terjalin di antara mereka.

Ketika Baby menyelesaikan perampokan terakhirnya, seorang warga bersenjata berusaha menghentikan mereka. Namun, Baby berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Setelah membayar lunas utangnya, ia memutuskan meninggalkan dunia kriminal dan bekerja sebagai pengantar pizza.

Suatu malam, Baby mengajak Debora makan malam di restoran mewah. Tanpa diduga, Doc muncul dan membayar makanan mereka. Di luar restoran, Doc memaksa Baby untuk kembali bekerja dengan ancaman kekerasan. Kali ini, Baby harus membantu perampokan kantor pos bersama Buddy, Darling, dan Bats, seorang kriminal sadis yang sejak awal tidak menyukai Baby.

Saat mereka hendak membeli senjata dari seorang penjual bernama The Butcher, Bats menyadari bahwa para penjual senjata tersebut adalah polisi yang menyamar. Ia langsung menembak mereka, menyebabkan baku tembak yang berakhir dengan kematian para polisi tersebut. Setelah kejadian ini, Bats memaksa Baby untuk mampir ke Bo’s Diner tanpa menyadari hubungan Baby dengan Debora. Menyadari kebiasaan Bats yang suka membunuh, Baby menggagalkan rencana Bats untuk menghabisi Debora.