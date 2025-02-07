Sinopsis Film John Q, Kasih Ayah Sepanjang Nyawa

JAKARTA - Sinopsis film John Q akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Q adalah film drama-thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2002, disutradarai oleh Nick Cassavetes dan ditulis oleh James Kearns.

Film ini dibintangi oleh Denzel Washington sebagai tokoh utama, seorang ayah yang nekat menyandera ruang gawat darurat di rumah sakit demi memastikan putranya mendapatkan transplantasi jantung. Film ini juga menampilkan Robert Duvall, James Woods, Anne Heche, Kimberly Elise, dan Ray Liotta dalam peran pendukung.

Sinopsis film John Q

Seorang wanita muda yang mengendarai mobil melaju dengan ugal-ugalan di jalanan pegunungan yang berkelok. Ia akhirnya kehilangan kendali dan bertabrakan dengan sebuah truk, langsung tewas di tempat.

Beberapa minggu sebelumnya, di Chicago, seorang pekerja pabrik bernama John Quincy Archibald bersama istrinya, Denise, dikejutkan ketika putra mereka, Michael, tiba-tiba pingsan saat bermain bisbol. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter jantung Dr. Raymond Turner dan administrator rumah sakit Rebecca Payne menginformasikan bahwa Michael membutuhkan transplantasi jantung. Jika tidak segera dilakukan, nyawanya akan melayang. Namun, biaya operasinya mencapai USD250.000.

John dan Denise menghadapi situasi sulit. Mereka mengalami kesulitan keuangan, tertinggal dalam pembayaran rumah dan mobil, serta hanya memiliki tabungan sebesar USD1.000. Lebih buruk lagi, rumah sakit mewajibkan uang muka sebesar USD75.000 hanya agar Michael bisa dimasukkan dalam daftar penerima donor. Selain itu, perusahaan asuransi kesehatan John menolak menanggung biaya operasi, karena kebijakan mereka berubah setelah mengurangi jam kerja John.

Pasangan ini berusaha mengumpulkan uang dengan berbagai cara, tetapi tetap gagal mencapai jumlah yang dibutuhkan. Ketika rumah sakit memutuskan untuk memulangkan Michael tanpa perawatan, John yang putus asa nekat menyandera ruang gawat darurat dengan menodongkan pistol. Ia menahan Dr. Turner, beberapa pasien, dan staf rumah sakit, menuntut agar Michael segera dimasukkan dalam daftar transplantasi jantung.

Letnan Frank Grimes, negosiator kepolisian, segera menghubungi John untuk mencari solusi damai. Namun, ia terlibat konflik dengan atasannya, Kepala Polisi Gus Monroe, yang ingin menangani situasi ini dengan lebih agresif.

Di dalam ruang gawat darurat, sebagian besar sandera justru bersimpati pada John, menyadari betapa buruknya sistem layanan kesehatan di Amerika Serikat. Seorang perawat bahkan mengungkapkan bahwa penyakit jantung Michael sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal jika dokter mau melakukan pemeriksaan tambahan. Namun, mereka sengaja menghindari pemeriksaan lanjutan demi mendapatkan insentif dari perusahaan asuransi.

John akhirnya setuju melepaskan beberapa sandera, termasuk pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak mereka, seorang ibu imigran bernama Rosa bersama bayinya, serta seorang pria bernama Lester yang berpura-pura menjadi John untuk membantu negosiasi dengan polisi. Di luar rumah sakit, mereka menyampaikan dukungan mereka kepada media, menjadikan John sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistem kesehatan.

Denise akhirnya mengetahui tindakan nekat suaminya. Karena tekanan publik dan media, Rebecca Payne akhirnya menambahkan Michael ke dalam daftar transplantasi dan menyetujui operasi tanpa biaya.

Ketika polisi mulai kehilangan kesabaran, Kepala Monroe diam-diam mengirim sniper SWAT untuk menyusup melalui ventilasi udara. Mereka memancing John ke dalam posisi tembak dengan menggunakan panggilan telepon dari Denise. Saat John berbicara dengan putranya yang semakin lemah, stasiun televisi yang berhasil membajak siaran polisi menayangkan percakapan emosional tersebut ke seluruh kota.