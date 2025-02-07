Sinopsis Film The Bourne Identity, Pencarian Identitas yang Mematikan

JAKARTA - Sinopsis film The Bourne Identity akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Bourne Identity adalah film aksi-thriller tahun 2002 yang disutradarai oleh Doug Liman dan ditulis oleh Tony Gilroy serta William Blake Herron. Film ini diadaptasi dari novel karya Robert Ludlum yang terbit pada tahun 1980 dan menjadi film pertama dalam franchise Bourne.

Dibintangi oleh Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, dan Adewale Akinnuoye-Agbaje, film ini mengisahkan Jason Bourne (Damon), seorang pria yang mengalami amnesia psikogenik dan harus berjuang mengungkap identitasnya serta keterkaitannya dengan CIA.

Di perairan Laut Mediterania, sekelompok nelayan Italia menemukan seorang pria terombang-ambing dalam keadaan terluka akibat dua tembakan di punggungnya. Saat dirawat, pria tersebut tidak mengingat identitasnya, tetapi menunjukkan kemampuan bertarung luar biasa dan kefasihan dalam berbagai bahasa. Sebuah proyektor laser kecil yang ditanam di pinggulnya menampilkan nomor rekening sebuah brankas di Zürich, yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut.

Di dalam brankas, ia menemukan berbagai mata uang, paspor, dan kartu identitas dengan nama berbeda, serta sebuah pistol. Ia memilih untuk meninggalkan senjata dan mulai menggunakan nama yang tertera di paspor Amerika Serikat: Jason Bourne. Tanpa sepengetahuannya, seorang pegawai bank memberi tahu Operation Treadstone, sebuah program operasi rahasia CIA. Pemimpin program ini, Alexander Conklin, langsung mengerahkan perintah untuk menangkap Bourne dan mengirim tiga agen pembunuh: Castel, Manheim, dan The Professor.

Sementara itu, Wakil Direktur CIA Ward Abbott meminta Conklin untuk menangani kasus gagalnya upaya pembunuhan terhadap Wombosi, seorang diktator Afrika yang diasingkan. Wombosi mengancam akan mengungkap keterlibatan agen yang gagal membunuhnya.

Bourne berhasil menghindari kejaran polisi Swiss dengan menggunakan paspor Amerika-nya untuk masuk ke konsulat AS di Zürich, tetapi keberadaannya terdeteksi oleh marinir penjaga gedung. Dalam pelariannya, ia menawarkan $20.000 kepada seorang wanita Jerman bernama Marie Kreutz, yang kebetulan berada di konsulat, agar mau mengantarnya ke alamat yang tercantum di salah satu identitasnya di Paris.

Setibanya di apartemen yang dituju, Bourne menghubungi hotel untuk menanyakan nama-nama di paspornya. Salah satu nama, John Michael Kane, memang pernah terdaftar di hotel tersebut tetapi dikabarkan meninggal dalam kecelakaan mobil dua minggu sebelumnya. Tak lama setelah itu, Castel menyerang Bourne dan Marie, tetapi Bourne berhasil mengalahkannya. Castel kemudian memilih untuk melompat dari jendela dan tewas ketimbang ditangkap hidup-hidup.

Di antara barang-barang Castel, Marie menemukan poster buronan dirinya dan Bourne, membuatnya tak punya pilihan selain tetap bersama Bourne. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, mereka menginap di hotel di Paris.

Di sisi lain, Wombosi semakin terobsesi dengan serangan yang menargetkannya. Untuk menenangkan situasi, Conklin menanam mayat yang telah diidentifikasi sebagai John Michael Kane di kamar mayat Paris, untuk memberi kesan bahwa agen yang berusaha membunuhnya sudah mati. Namun, Wombosi tetap tidak percaya dan mengancam akan mengungkap aksi CIA ke publik. Akhirnya, Conklin mengirim The Professor untuk membunuh Wombosi.

Sementara itu, Bourne mulai menyadari bahwa dirinya terlibat dalam percobaan pembunuhan di atas kapal pesiar Wombosi. Ia mulai menghubungkan fakta bahwa dirinya tertembak dua kali saat melarikan diri dan menyadari bahwa ia adalah agen yang gagal dalam misi tersebut. Bourne dan Marie kemudian bersembunyi di rumah saudara tiri Marie di pedesaan Prancis.