Gandhi Fernando Ungkap Pengalaman Spesial Film Anak Kunti di Malaysia

Gandhi Fernando Ungkap Pengalaman Spesial Film Anak Kunti di Malaysia (Foto: ist)

JAKARTA - Aktor sekaligus produser Gandhi Fernando menghadiri gala premiere film horor terbarunya, Anak Kunti, yang berlangsung di TGV Cinemas KLCC, Kuala Lumpur, pada 6 Februari 2025.

Film ini merupakan hasil kolaborasi Creator Pictures, Drias Production, Kipas-Kipas Entertainment, Horizon Film Entertainment, dan NUON, dengan distribusi di Malaysia oleh ST Media.

Dalam acara tersebut, Gandhi mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan Anak Kunti, yang akan tayang serentak di Indonesia, Malaysia, dan India pada 20 Februari 2025.

Gandhi Fernando Ungkap Pengalaman Spesial Film Anak Kunti di Malaysia

Sementara itu, negara lain seperti Thailand, Vietnam, Brunei, Pakistan, Singapura, dan Bangladesh akan menyusul pada Maret-April 2025, sedangkan Turki dijadwalkan menayangkan film ini pada Juni 2025.

"Melihat antusiasme penonton Malaysia terhadap film Anak Kunti benar-benar pengalaman yang luar biasa. Kami ingin menghadirkan horor yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga memiliki kedalaman cerita dan emosi," ujar Gandhi Fernando.

Acara gala premiere ini juga dihadiri oleh sutradara sekaligus produser Bambang Drias, serta para pemain film seperti Nita Gunawan, Wavi Zihan, Gisellma Firmansyah, Selvi Kitty, dan Iwa K.