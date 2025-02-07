Film A Business Proposal Sepi Penonton di Hari Pertama, Terancam Pemotongan Jam Tayang

JAKARTA - Film A Business Proposal yang dibintangi Abidzar Al Ghifari, Ariel Tatum, dan Ardhito Pramono tampaknya kurang mendapat sambutan hangat dari penonton sejak hari pertama penayangannya pada Kamis, 6 Februari 2025.

Dilansir dari akun X @cinepoint_, performa film ini di bioskop terbilang mengecewakan. Pada hari pertama penayangan, film ini hanya berhasil menjual kurang dari 10 ribu tiket.

"1.270 pertunjukan. Okupansi kurang dari 4%. 6.900 tiket masuk pada hari pertama," tulis akun tersebut, dikutip Jumat (7/2/2025).

Dengan jumlah penonton yang minim, film ini berpotensi mengalami pemotongan jam tayang dalam beberapa hari ke depan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor jumlah penonton, performa di box office, persaingan dengan film baru, serta kesepakatan distribusi.

"Anda tahu apa yang harus dilakukan? Pemotongan jam tayang tidak dapat dihindari" lanjut akun tersebut.

Fenomena ini pun ramai diperbincangkan oleh warganet. Banyak yang mengaitkan sepinya film ini dengan pernyataan Abidzar Al Ghifari yang mengaku enggan menonton versi asli drama Korea A Business Proposal.