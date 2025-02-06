Advertisement
Lee Je Hoon Kembali Bintangi Taxi Driver 3, Tayang Semester II-2025

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |20:50 WIB
Lee Je Hoon Kembali Bintangi <i>Taxi Driver 3</i>, Tayang Semester II-2025
SBS Garap Taxi Driver 3, Tayang Semester II-2025
SEOUL - Drama Taxi Driver 3 akan tayang di SBS, pada Semester II-2025. Kabar itu diumumkan stasiun TV nasional Korea tersebut, pada Kamis (6/2/2025). 

“Taxi Driver, yang mencuri perhatian penonton, akan kembali dengan musim terbarunya. Drama ini akan tayang di SBS, pada pertengahan 2025,” kata SBS dikutip dari Money Today, Kamis (6/2/2025). 

Kabar baik lainnya, semua anggota Rainbow Taxi comeback untuk memerankan karakter mereka. Lee Je Hoon kembali berperan sebagai Kim Do Gi, pengemudi Rainbow Taxi.

Kim Eui Sung juga akan menghidupkan kembali karakternya sebagai leader Rainbow Taxi, Jang Sung Cheol. Pyo Ye Jin kembali menjadi hacker cantik, Ahn Go Eun. 

Sementara Jang Hyuk Jin dan Bae Yoo Ram akan kembali menghidupkan peran mereka sebagai duo engineering Rainbow Taxi, Choi Kyung Goo and Park Jin Uhn.

Taxi Driver
Lee Je Hoon Kembali Bintangi Taxi Driver 3, Tayang Semester II-2025. (Foto: SBS)

Telusuri berita celebrity lainnya
