Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto

JAKARTA - Betrand Peto merilis lagu terbarunya, Bila Memang Kamu, pada 1 November 2024. Lagu ini sempat viral karena challenge TikTok yang mengharuskan netizen menyanyikan bagian tersulit dalam lagu tersebut.

Sejauh ini, lagu yang bercerita tentang perjalanan seseorang dalam memperjuangkan cinta tersebut sudah didengarkan lebih dari 16,36 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.

Bila Memang Kamu-Betrand Peto



Intro

A B G#m C#m

F#m B



Verse

E

Awal bahagia tak pernah janji

G#m

Kan akhir yang indah

C#m

Banyak rintangan

A B

Dalam kisahku denganmu



E

Mungkin mereka

G#m

Tak pernah tahu sakitnya

C#m

Terpaksa pisah

A

Dengan orang yang dicinta



F#m G#m

Semua akan jadi akhir yang bahagia

Am D B

Bila restunya ada tuk kita



Chorus

A Am G#m C#m

Tuhan bila memang dia

F#m B E Bm

Tolong berikanku jalannya

E A Am G#m G

Semua t'lah ku usahakan

F#m B Cm C#m F#

Hanya untuk cintanya

F#m B A E/G# F#m B

Kamulah satu satunya



Verse

F#m G#m

Semua akan jadi akhir yang bahagia

Am D B

Bila restunya ada tuk kita hoo



Chorus

A Am G#m C#m

Tuhan bila memang dia

F#m B E Bm

Tolong berikanku jalannya

E A Am G#m G

Semua t'lah ku usahakan

F#m B Cm C#m F#

Hanya untuk cintanya

F#m B (F#m)

Kamulah satu satunya



Verse

F#m G#m C#m

Sesakit apapun kan kulewati

D A/C# B

Asal denganmu harus denganmu

B (A)

Tuhan bila memang dia



Chorus

A Am G#m C#m

(Tuhan bila memang dia)

F#m B E Bm

Tolong berikanku jalannya

E A Am G#m G

Semua t'lah ku usahakan

F#m B Cm C#m F#

Hanya untuk cintanya

F#m B Cm C#m F# F#m

Kamulah satu satunya

F#m B (E)

Kamulah satu satunya



Outro

E Am E

Demikian Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto.*



(SIS)