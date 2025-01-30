Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto

Kamis, 30 Januari 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto. (Foto: Instagram/Betrand Peto)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto merilis lagu terbarunya, Bila Memang Kamu, pada 1 November 2024. Lagu ini sempat viral karena challenge TikTok yang mengharuskan netizen menyanyikan bagian tersulit dalam lagu tersebut.

Sejauh ini, lagu yang bercerita tentang perjalanan seseorang dalam memperjuangkan cinta tersebut sudah didengarkan lebih dari 16,36 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.

Bila Memang Kamu-Betrand Peto 
 
Intro
A B G#m C#m
F#m  B
 
Verse
E
Awal bahagia tak pernah janji
G#m
Kan akhir yang indah
C#m
Banyak rintangan
      A         B
Dalam kisahku denganmu  
 
E
Mungkin mereka
                G#m
Tak pernah tahu sakitnya
C#m
Terpaksa pisah
             A
Dengan orang yang dicinta  
 
  F#m                   G#m
Semua akan jadi akhir yang bahagia  
  Am           D  B
Bila restunya ada tuk kita  
 
Chorus
A   Am   G#m    C#m
Tuhan bila memang dia  
   F#m   B     E    Bm
Tolong berikanku jalannya  
 E   A     Am  G#m G
Semua t'lah ku usahakan  
F#m   B  Cm C#m F#
Hanya untuk cintanya  
F#m B A  E/G# F#m B
Kamulah satu satunya  
 
Verse
  F#m                    G#m
Semua akan jadi akhir yang bahagia  
  Am               D    B
Bila restunya ada tuk kita hoo  
 
Chorus
A     Am   G#m    C#m
Tuhan bila memang dia  
 F#m      B     E    Bm
Tolong berikanku jalannya  
 E   A      Am  G#m G
Semua t'lah ku usahakan  
F#m    B  Cm C#m F#
Hanya untuk cintanya  
F#m        B  (F#m)
Kamulah satu satunya  
 
Verse
F#m             G#m  C#m
Sesakit apapun kan kulewati  
     D       A/C#     B
Asal denganmu harus denganmu  
  B             (A)
Tuhan bila memang dia  
 
Chorus
  A   Am   G#m    C#m
(Tuhan bila memang dia)
 F#m      B     E    Bm
Tolong berikanku jalannya  
 E   A       Am  G#m G
Semua t'lah ku usahakan  
F#m    B  Cm C#m F#
Hanya untuk cintanya  
F#m B Cm C#m F# F#m
Kamulah satu satunya  
 F#m        B  (E)
Kamulah satu satunya  
 
Outro
E  Am  E

Demikian Lirik Lagu dan Chord Gitar Bila Memang Kamu dari Betrand Peto.*
 

(SIS)

