HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 196-197

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |15:05 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 196-197, momen istimewa dan bersejarah dirasakan Romeo dan Yasmin, seiring dengan berlangsungnya pernikahan mereka yang telah lama dinantikan. 

Romeo terlihat tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya ketika melihat Yasmin tampil sangat cantik dalam balutan gaun pengantin. Ia merasa seperti sedang bermimpi, akhirnya bisa bersanding dengan wanita yang begitu dicintainya.

Di sisi lain, Galang yang sedang dalam perjalanan menuju tempat acara tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan.

Sementara itu, prosesi pernikahan Romeo dan Yasmin berjalan dengan khidmat. Pada akhirnya, mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri. Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, Alysa tiba-tiba muncul. Sayangnya, ia terlambat datang untuk menggagalkan pernikahan yang telah usai. Alysa hanya bisa terkejut dan menyesali kegagalannya.

