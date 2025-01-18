Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 113

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |14:49 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 113
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 113 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 113, hubungan Biru dan Ratna menghadapi cobaan berat. 

Biru merasa kecewa setelah mengetahui bahwa Ratna sudah lama tahu kalau Amira adalah ibu dari Nada, bahkan sebelum mereka menikah. Hal ini semakin melukai hati Biru karena ia menyadarinya saat dirinya sedang sangat mencintai Amira.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 113
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 113

Ketegangan memuncak ketika Amira melihat Biru dan Ratna keluar dari kamar dengan wajah sedih. Untuk menutupi kenyataan, Ratna berbohong dan mengatakan mereka sedang berduka mengenang almarhum ayah Biru.

Merasa tertekan, Biru pergi ke kafe hingga larut malam. Namun, kehadiran Amira yang khawatir dan datang menyusulnya membuat Biru tersentuh. Momen itu membuat perasaannya pada Amira semakin dalam.

Telusuri berita celebrity lainnya
