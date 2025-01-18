Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nikmati Petualangan Seru Kartun RCTI: Hiburan Edukatif untuk Anak-Anak

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:37 WIB
Nikmati Petualangan Seru Kartun RCTI: Hiburan Edukatif untuk Anak-Anak (Foto: RCTI)
JAKARTA - RCTI berkomitmen untuk menyiarkan tayangan yang tidak hanya menghibur namun, juga bermanfaat bagi para pemirsanya terutama anak-anak. Berikut program hiburan edukatif untuk anak-anak tercinta setiap pagi.

Pertama ada serial Kiko, tayang setiap hari pukul 05.45 WIB. Serial ini menceritakan tentang petualangan dunia bawah air oleh Kiko bersama teman-temannya yang harus menghadapi musuh licik yang mencoba mengganggu kehidupan mereka. 

Pesan yang dihadirkan dalam setiap episodenya mengajarkan pentingnya persahabatan, keberanian, kerja sama, dan pantang menyerah. Saksikan petualangan Kiko bersama Lola, Ting Ting, Patino, dan Poli, setiap hari pukul 05.45 WIB.

Selain Kiko, RCTI juga menayangkan Upin & Ipin. Kisah sepasang anak kembar laki-laki Upin dan Ipin, yang menceritakan kisah kehidupan mereka sehari-hari melalui tindakan yang menyenangkan dan menghibur bersama teman-teman mereka sambil juga mempelajari hal-hal baru dengan berbagai tingkahnya yang membuat kita tertawa. 

Serial animasi ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran serta persahabatan. Saksikan terus keseruan Upin & Ipin bersama teman-temannya, setiap hari pukul 06.30 WIB.

Dan yang ketiga ada, Titus The Detective. Serial animasi yang tayang setiap hari Minggu pukul 07.30 WIB ini, mengajak penontonnya berpikir cerdik. Petualangan Titus mencari jejak dan menemukan petunjuk mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Episode seru yang wajib kamu tonton adalah Episode 7: The Haunted Island.

Di episode ini, para pekerja di Pulau Enigma merasa dihantui oleh sosok menyeramkan, sehingga mereka takut kembali bekerja. Titus, Fyra, dan Bobit ditugaskan untuk menyelidiki. Mereka menemukan petunjuk seperti bekas cakaran, jejak kaki, dan tetesan oli, hingga akhirnya mengetahui besi-besi di pulau tersebut dicuri oleh kelompok Clockwork Goons. 

 

