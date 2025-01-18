Layar Drama Indonesia: Drama dan Kisah Cinta Terbaik Hanya di RCTI

JAKARTA - RCTI mempersembahkan program unggulan "Layar Drama Indonesia," siap menyajikan sinetron-sinetron berkualitas yang diperankan oleh artis-artis terbaik dan menjadi pilihan sempurna untuk mengisi waktu santai Anda. Mulai dari Cinta Berakhir Bahagia, yang diperankan oleh Angela Gilsha, Krisjiana Baharudin, Randy Jhon, dan Laura Moane, dilanjutkan sinetron favorit pemirsa Terbelenggu Rindu yang diperankan oleh Glenca Chysara, Lucky Perdana, Voce Victoria dan Ben Joshua.

Kemudian juga drama nomor satu, "Mencintaimu Sekali Lagi," yang menjadi pilihan utama pemirsa berkat alur cerita yang mendalam dan emosi yang menggetarkan, diperankan oleh Haico Van der Veken, Jonas Rivanno dan Miller Khan, serta ditutup oleh Cinta Yasmin, yang menghadirkan penampilan dari Amanda Manopo dan Kenny Austin.

1. Cinta Berakhir Bahagia : Intrik dan Penyidikan Reno terhadap Keluarga Wijaya

Elena mengalami kejadian tak terduga saat menyadari flashdisknya hilang. Reno diam-diam menyusun rencana licik, bahkan menyewa seseorang bernama Wanti untuk menyamar sebagai agen asuransi demi mengambil sampel DNA Elena dan Ashton. Tak hanya itu, Reno juga mencoba menggali informasi dari David yang sedang berada di penjara.

Di sisi lain, Adisty yang masih memikirkan kondisi Alvina terpaksa menghadapi tekanan pekerjaan tambahan. Sementara itu, Valerie mulai mengincar posisi kosong di kantor yang ditinggalkan Alvina.

Apakah Reno berhasil mengungkap rahasia keluarga Wijaya? Dan bagaimana dengan rencana Valerie?

Saksikan kelanjutannya dalam Cinta Berakhir Bahagia yang penuh ketegangan setiap hari pukul 16.45 WIB hanya di RCTI!

2. Terbelenggu Rindu : Rasa Bersalah Biru dan Konflik yang Membelenggu

Biru masih dihantui rasa bersalah, membuatnya menjauh dari Amira. Bahkan rencana bulan madu mereka pun tak dapat terwujud. Di tengah pergulatan batinnya, Biru memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan pergi ke makam Nada untuk meminta maaf.

Sementara itu, Maudy menyusun rencana jahat untuk menyakiti Vernie, sementara Amira mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan kondisi fisiknya. Konflik semakin rumit ketika Noah dan Vernie menghadapi tantangan baru di kantor.

Bagaimana akhir dari perjuangan Biru? Apakah Amira bisa mengatasi cobaan ini?

Ikuti terus cerita penuh emosi dalam Terbelenggu Rindu, sinetron nomor dua yang paling banyak ditonton di Indonesia.

Saksikan kelanjutan dari Terbelenggu Rindu setiap hari Pukul 18.15 WIB hanya di RCTI