HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Animasi Favorit Bersama Kiko, Zak Storm, Bima-S, Pada Zaman Dahulu dan Upin Ipin di MNCTV

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:47 WIB
Saksikan Animasi Favorit Bersama Kiko, Zak Storm, Bima-S, Pada Zaman Dahulu dan Upin Ipin di MNCTV
Saksikan animasi favorit versama Kiko, Zak Storm, Bima-S, Pada Zaman Dahulu, dan Upin Ipin di MNCTV. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan animasi favorit menemani keluarga Indonesia  mulai pagi hingga sore hari bersama Kiko, Zak Storm, Bima-S, Pada Zaman Dahulu, dan Upin Ipin.

Mengawali pagi hari, dengan kisah animasi terbaik karya MNC Animation, yakni ‘KIKO’. Animasi Kiko Tayang Setiap Senin-Jumat 06.30 WIB dan setiap hari 15.00 WIB. Animasi Kiko mengisahkan seekor anak ikan mas koki yang sangat mandiri, walaupun ia anak tunggal.

Kiko memiliki empat sahabat baik yaitu Lola si ikan diskus, Ting Ting si kepiting, Patino si ikan patin dan Poli si ikan cupang. Di sisi lain, sosok antagonis, Karkus si ikan lele dan Pupus si belut, selalu membuat ricuh kehidupan Kiko.

MNCTV Menyuguhkan petualangan ‘Bima –S’, tayang setiap Sabtu, pukul 06.30 WIB. Bima-S adalah seorang remaja yang spontan, pemberani, dan suka berpetualang.  Satria berubah menjadi Bima-S dengan kekuatan Nadra dan Rama, serta dilengkapi dengan berbagai senjata elemen dalam tempur. Satria mendapatkan kekuatan dari Garuda untuk menggantikan Nadra dan Rama, serta mampu berubah menjadi Bima-S dengan kekuatan baru dari Garuda.

Selanjutnya, animasi ‘Zak Storm’ yang tayang setiap Minggu 06.00 WIB. Kisah bermula ketika Zak adalah anak laki-laki remaja yang tersedot ke Tujuh Lautan dari Segitiga Bermuda.  Zak sebagai kapten sebuah kapal bernama The Chaos dan bersama sekelompok orang (di antaranya, seorang putri Atlantis, seorang Viking, alien, dan anak hantu).

 

Halaman:
1 2
