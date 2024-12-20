Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Episode Terbaru Upin Ipin Bersama Kawan-Kawan, Seronoknya Upin & Ipin Jadi Budak Surat Khabar di MNCTV

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:24 WIB
Saksikan Episode Terbaru Upin Ipin Bersama Kawan-Kawan, Seronoknya Upin & Ipin Jadi Budak Surat Khabar di MNCTV
Saksikan episode terbaru Upin Ipin bersama kawan-kawan. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Keseruan persahabatan anak-anak di Kampung Durian Runtuh, animasi Upin Ipin selalu memberikan cerita lucu yang selalu dinantikan para pemirsa setia MNCTV.

Bersama Upin Ipin, Fizi, Mail Ehsan, Jarjit, Mei Mei, dan Susanti hadir dengan episode terbaru Upin Ipin "Seronoknya Upin & Ipin Jadi Budak Surat Khabar" ditayangkan di MNCTV pada Kamis 19 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.

Kisah bermula ketika Upin dan Ipin sedang bermain gamebot bersama dengan Ehsan dan Mail. Mail lalu bercerita bahwa dia tidak ada bakat dalam bermain game, tetapi ia berbakat menjadi penghantar surat kabar atau budak surat kabar.

Upin Ipin penasaran dengan budak surat kabar dan dipagi harinya mereka menunggu budak surat kabar datang. Mereka takjub dengan penghantar surat kabar yg bisa membawa sepeda dengan satu tangan dan tangan lainnya melempar surat kabar.

Upin Ipin berniat untuk menjadi budak surat khabar. Uncle Ahtong akhirnya mengajak Upin Ipin untuk membantunya menghantarkan surat kabar. Keesokan paginya Upin Ipin sudah siap dan Kak Ros ikut menemani Upin Ipin mengantarkan surat kabar.

Uncle Ahtong memberikan peta kepada Upin Ipin. Saat bekerja ada saja hal yg salah, Ipin melemparnya dengan sembarangan sehingga terkadang ia menjatuhkan pot, surat kabar tidak sampai rumah, bahkan sampai memecahkan jendela rumah orang. Sampai pada akhirnya mereka berdua jatuh dari sepeda dan akhirnya Kak Ros yg menyelesaikan tugas mengantar suratnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/598/3073009/upin_ipin-uYJ7_large.jpg
Opah vs Nenek Bayan dalam Episode Terbaru Upin Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/25/3192009//aura_kasih-ZtLN_large.jpg
Gaya Aura Kasih Liburan Akhir Tahun di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/25/3191970//ragunan-DKfp_large.jpg
Banyak Anak Terpisah dari Orang Tua, Pengelola Ragunan Ingatkan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191880//gerbang_kdi_2025-1QRl_large.jpg
Besok, Ada Dhawiyah dan Mansyur S di Gerbang KDI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191876//dmd_panggung_rezeki-vdnl_large.jpg
Ketika DMD Panggung Rezeki Penuh Suasana Romantis, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191869//super_deal_indonesia-X7lr_large.jpg
Keputusan Peserta Super Deal Indonesia Ini Bikin Irfan Hakim Terharu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement