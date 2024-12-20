Saksikan Episode Terbaru Upin Ipin Bersama Kawan-Kawan, Seronoknya Upin & Ipin Jadi Budak Surat Khabar di MNCTV

Keseruan persahabatan anak-anak di Kampung Durian Runtuh, animasi Upin Ipin selalu memberikan cerita lucu yang selalu dinantikan para pemirsa setia MNCTV.

Bersama Upin Ipin, Fizi, Mail Ehsan, Jarjit, Mei Mei, dan Susanti hadir dengan episode terbaru Upin Ipin "Seronoknya Upin & Ipin Jadi Budak Surat Khabar" ditayangkan di MNCTV pada Kamis 19 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.

Kisah bermula ketika Upin dan Ipin sedang bermain gamebot bersama dengan Ehsan dan Mail. Mail lalu bercerita bahwa dia tidak ada bakat dalam bermain game, tetapi ia berbakat menjadi penghantar surat kabar atau budak surat kabar.

Upin Ipin penasaran dengan budak surat kabar dan dipagi harinya mereka menunggu budak surat kabar datang. Mereka takjub dengan penghantar surat kabar yg bisa membawa sepeda dengan satu tangan dan tangan lainnya melempar surat kabar.

Upin Ipin berniat untuk menjadi budak surat khabar. Uncle Ahtong akhirnya mengajak Upin Ipin untuk membantunya menghantarkan surat kabar. Keesokan paginya Upin Ipin sudah siap dan Kak Ros ikut menemani Upin Ipin mengantarkan surat kabar.

Uncle Ahtong memberikan peta kepada Upin Ipin. Saat bekerja ada saja hal yg salah, Ipin melemparnya dengan sembarangan sehingga terkadang ia menjatuhkan pot, surat kabar tidak sampai rumah, bahkan sampai memecahkan jendela rumah orang. Sampai pada akhirnya mereka berdua jatuh dari sepeda dan akhirnya Kak Ros yg menyelesaikan tugas mengantar suratnya.