Lirik Lagu Mati-Matian dari Mahalini Paling Banyak Dicari di Google Sepanjang 2024

JAKARTA - Lagu Mati-Matian milik Mahalini sukses menjadi salah satu top trending search di Google Indonesia pada kategori ‘Lirik Lagu’ sepanjang tahun 2024. Lagu itu mencuri perhatian berkat lirik emosional dan musiknya yang melankolis.

Popularitas Mati-Matian tak lepas dari kemampuan Mahalini menyampaikan pesan mendalam lagu tersebut lewat vokalnya yang powerful. Hingga lagu ini sukses menjadi anthem bagi banyak penikmat musik Tanah Air.

Pencapaian ini juga didukung oleh performa jumlah pendengar di berbagai platform digital, seperti YouTube dan Spotify, di mana lagu ini berhasil masuk dalam deretan teratas tangga lagu Indonesia.

Video musik lagu Mati-Matian dirilis di channel YouTube HITS Records dengan lebih dari 20 juta views. Berikut lirik lagu ciptaan Mahalini dan Andmesh Kamaleng ini:

Mahalini - Mati-Matian

Verse 1

Kita adalah dua insan penuh cinta

Di awal tercipta kisah kita

Manis tuturmu buatku terpana

Bagiku kau sempurna