HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 188

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 188
Cinta Yasmin
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 188 bercerita tentang Rangga yang mengonfrontasi Alysa soal kabar kehamilannya. Alysa akhirnya jujur sedang berbadan dua. 

Geram, Rangga pun mendesak Alysa untuk memberitahu siapa pria yang telah menghamilinya. Alysa mengaku, mengalami rudapaksa oleh orang yang tak dikenalnya saat mabuk.

Rangga geram dan merasa gagal menjadi kakak. Ia meminta Galang mencari tahu siapa yang telah menghamili Alysa. Galang bertanya pada Alysa soal ciri-ciri orang yang melecehkannya. 

Alysa tidak bisa mengingat pria itu, namun dia mengaku, sempat menyimpan jaket pelaku yang ditemukannya di mobil Dania. Galang pun bergegas mengecek CCTV hotel di mana Alysa dilecehkan. 

Betapa kagetnya Galang ketika mengetahui bahwa orang yang melecehkan Alysa adalah Nathan. Sementara itu, Yasmin ingin membawakan makan siang untuk Romeo dan pergi ke rumah sakit. 

Tapi sesampainya di rumah sakit, Yasmin diberitahu oleh perwat kalau hari itu tidak ada jadwal Romeo praktek. Yasmin kecewa karena Romeo berbohong. 

Namun ternyata, Romeo mendatangi toko loak untuk mencari buku berjudul Beautiful Princess. Di sisi lain, Rangga yang marah pada Alysa 

mendatangi Romeo di rumah impiannya. 

Rangga bertanya kenapa Romeo tidak memberitahu kalau Alysa hamil dan dilecehkan oleh Nathan. Romeo mengaku, ingin melindungi Alysa sebagai pasiennya. Apalagi kondisi Alysa saat itu sangat drop. 

Rangga yang tidak terima dengan alasan Romeo akhirnya memukul pria itu. Yasmin akhirnya bertemu Romeo di cafe dan kaget melihat bibirnya yang terluka akibat bogeman Rangga.

 

