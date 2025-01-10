Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 187

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 187
Cinta Yasmin
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 187 bercerita tentang mobil Ajeng yang masuk jurang. Namun dia berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari mobilnya. 

Di hutan, Ajeng terlihat ketakutan hingga perutnya kelaparan. Ia pun terpaksa memakan daun di hutan, meski sebenarnya dia enggan. Ajeng sampai berhalusinasi bahwa dia melihat Alysa dan Rangga. 

Ajeng yang mengira itu adalah benar-benar Rangga, segera memukulnya dengan ranting kayu. Namun Ajeng ternyata hanya  memukul angin dan membuatnya terjatuh.

Meski kesal dengan aksi jahat Ajeng, namun Alysa sangat mengkhawatirkan kondisinya. Terlebih, dia harus menahan rasa sakit di perutnya.

Alysa diam-diam datang ke rumah sakit untuk konsultasi mengenai kandungannya. Namun dia tidak tahu bahwa Nathan juga ada di sana karena sempat mengalami kecelakaan ringan.

