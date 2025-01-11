Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 18 bercerita tentang Arini yang mengonfrontasi Lingga soal Aliya yang datang di acara peresmian studio fotonya. 

Lingga berkata bahwa sisa satu undangan itu bukan diberikannya kepada Aliya, tapi dibuang ke tempat sampah. Masih tak percaya dengan Lingga, akhirnya Arini menanyakan pada Emil. 

Namun Emil pura-pura tidak tahu padahal sebenarnya dia lah yang mengundang Aliya. Melihat Arini sedih, Pertiwi juga bertanya soal Aliya kepada Lingga.

Sama seperti sebelumnya, Lingga kembali menegaskan kalau bukan dia yang mengundang Aliya. Mereka bingung siapa sebenarnya yang mengundang Aliya.

Lingga mengajak Arini pulang karena melihat Aditya yang sudah kelelahan. Arini pun meminta Lingga untuk pulang duluan karena masih ingin membahas soal pekerjaan dengan Angel.

Pertiwi merasa Arini masih marah pada Lingga soal Aliya. Pria itu berjanji akan kembali meyakinkan Arini bahwa dirinya tidak mengundang Aliya ke acara penting istrinya tersebut.

Sementara itu, Aliya merasa kalau Lingga masih mengingat dirinya. Apalagi, ada sebuah paket yang dikirimkan atas nama pria itu. Padahal sebenarnya, paket itu adalah ulah Emil.

Halaman:
1 2
