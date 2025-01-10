Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 17

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 17
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 17. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 17 bercerita tentang Emil dan Arini yang akan menggelar acara pembukaan studio foto mereka. 

Pertiwi bertanya apakah Emil akan mengundang Kartika. Hal itu ditanyakannya karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika Aditya bertemu Kartika. 

Selain itu, Pertiwi juga meminta Emil menjaga kedekatannya dengan Arini. Keluarga Mulyono dan Tim Damkar Lingga pun diminta datang. Widya bahkan dijadikan model demo make-up oleh Arini. 

Ketika Aliya datang ke peresmian studio foto itu, Lingga kaget karena merasa tidak mengundang Aliya. Arini yang mulai demo make-up lebih kaget saat melihat Aliya berdiri persis di belakang Lingga. 

Ratih yang melihat kedatangan Aliya kemudian langsung menegur Pertiwi. Namun Aliya beralasan bahwa kedatangannya ke acara itu karena diundang Lingga. 

Halaman:
1 2
