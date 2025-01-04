Awal Tahun Penuh Bintang di RCTI: Program Spesial yang Tidak Boleh Dilewatkan

Awal Tahun Penuh Bintang di RCTI: Program Spesial yang Tidak Boleh Dilewatkan (Foto: RCTI)

JAKARTA - Memasuki tahun baru, RCTI kembali menghadirkan deretan program spesial yang menghibur sekaligus memberikan inspirasi untuk seluruh keluarga Indonesia. Dari acara kuliner hingga drama yang penuh emosi, berikut adalah program-program unggulan RCTI yang siap menemani hari-hari Anda:

1. Kuliner Pagi Bersama Chef Rudy

Awali pagi Anda dengan inspirasi masakan bersama Chef Rudy dalam acara Untung Ada Rudy. Tayangan memasak ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 08.15 WIB, menghadirkan resep-resep yang mudah diikuti dan lezat. Bersama Teh Shanty, suasana memasak menjadi semakin hangat dan penuh canda, menjadikan pagi Anda lebih ceria.

Awal Tahun Penuh Bintang di RCTI: Program Spesial yang Tidak Boleh Dilewatkan

2. Serial Inspiratif Candy Caddy

Ikuti perjalanan hidup Yasmin dalam Candy Caddy, serial yang mengisahkan perjuangan seorang wanita untuk meraih impiannya menjadi pemain golf profesional. Serial ini tayang setiap hari pukul 16.00 WIB di V+. Dibintangi oleh Arya Vasco, Ciccio Manassero, Sugesta Handayani, dan Zulfa Maharani, Candy Caddy menghadirkan kisah inspiratif yang cocok untuk mengisi sore Anda.

3. Layar Drama Indonesia

Nikmati rangkaian drama unggulan yang penuh emosi dan kejutan, dibintangi oleh aktor-aktor terbaik Indonesia. Berikut adalah jadwalnya:

Cinta Berakhir Bahagia: Setiap hari, pukul 16.45 WIB

Terbelenggu Rindu: Setiap hari, pukul 18.15 WIB

Mencintaimu Sekali Lagi: Setiap hari, pukul 20.00 WIB

Cinta Yasmin: Rabu hingga Minggu, pukul 21.15 WIB

Jangan lewatkan cerita-cerita yang menyentuh hati ini untuk pengalaman menonton yang tak terlupakan.