Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |11:03 WIB
Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI
Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Episode terbaru Temen Ngekost kembali hadir dengan cerita yang penuh konflik dan emosi. Kali ini, South House, tempat kost yang menjadi latar cerita, kedatangan tamu istimewa: Babeh Yasmin dan Jaki, kakak angkat Yasmin, dari Jakarta Timur. 

Kedatangan mereka membawa perubahan besar yang tak hanya menciptakan suasana baru, tetapi juga ketegangan di antara para penghuni kost.

Babeh Yasmin datang dengan misi untuk membuat kost lebih tertib dan disiplin. Namun, aturan ketat yang diterapkannya membuat para penghuni merasa terganggu. 

Yasmin, yang selama ini hidup bebas di kost, harus menghadapi kenyataan pahit. Babeh meminta Yasmin mengorbankan impian masa depannya—melanjutkan studi ke Korea Selatan—demi menjaga kost setelah ia lulus kuliah.

Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI
Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement