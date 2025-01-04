Sinopsis Original Series V+ Temen Ngekost, 4 Januari 2025 di RCTI

JAKARTA - Episode terbaru Temen Ngekost kembali hadir dengan cerita yang penuh konflik dan emosi. Kali ini, South House, tempat kost yang menjadi latar cerita, kedatangan tamu istimewa: Babeh Yasmin dan Jaki, kakak angkat Yasmin, dari Jakarta Timur.

Kedatangan mereka membawa perubahan besar yang tak hanya menciptakan suasana baru, tetapi juga ketegangan di antara para penghuni kost.

Babeh Yasmin datang dengan misi untuk membuat kost lebih tertib dan disiplin. Namun, aturan ketat yang diterapkannya membuat para penghuni merasa terganggu.

Yasmin, yang selama ini hidup bebas di kost, harus menghadapi kenyataan pahit. Babeh meminta Yasmin mengorbankan impian masa depannya—melanjutkan studi ke Korea Selatan—demi menjaga kost setelah ia lulus kuliah.