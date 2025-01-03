Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 10

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 10 bercerita tentang Aliya yang mendatangi Lingga ke rumah sakit setelah ‘dimarahi’ Arini. Namun Lingga ternyata lebih membela Arini.

Lingga menyadari bahwa kedekatannya dengan Aliya membuat Arini sakit hati. Apalagi setelah Arini secara blakblakan mengungkapkan kekecewaannya saat melihat sang suami berduaan dengan Aliya.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Saat mengetahui Arini ingin membeli mobil, Lingga menaruh kartu ATM beserta pinnya di dalam tas sang istri sebagai bentuk permintaan maaf. Sementara Arini syok mendapati kartu ATM sang suami di tasnya.

Lalu apa yang akan dilakukan Arini terhadap kartu ATM Lingga? Apakah dia akan luluh dengan perhatian Lingga? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)