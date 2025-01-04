Alya Nurshabrina Antusias Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle Bersama Anak-Anak

JAKARTA - Alya Nurshabrina berkesempatan menjadi pengisi suara karakter peri pemberani, Zanna, dalam film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle. Film ini mulai tayang di bioskop tanah air sejak 2 Januari 2025 dan masih mendapatkan antusiasme tinggi dari para penonton.

Dalam rangka menyapa para penggemar cilik, Alya bersama Robby Purba, yang juga menjadi salah satu pengisi suara di film ini, hadir di sebuah mall di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka menyapa anak-anak yang sedang mengantri untuk menonton film ZANNA.

Sebelum sesi nonton bareng dimulai, Alya dan Robby mengajak anak-anak bermain permainan seru serta berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat mengisi suara karakter di film ini dalam acara meet & greet.

Keseruan semakin terasa ketika anak-anak bertemu langsung dengan tiga peri dari film tersebut—Zanna, Dinda, dan Novi—yang hadir dengan kostum sayap berwarna-warni. Anak-anak tampak antusias berfoto bersama, menciptakan momen yang tak terlupakan.

Alya mengaku terharu dengan sambutan hangat yang diberikan anak-anak. Ia merasa bangga karena dipercaya mengisi suara untuk karakter Zanna, yang dikenal sebagai peri pemberani, setia kawan, dan pantang menyerah.

"Bangga banget bisa dipercaya mengisi suara untuk sosok Zanna yang pemberani," ujar Alya dalam wawancara di kawasan Jatinegara, Sabtu (4/1/2025).

Ia juga berbagi pengalaman unik saat harus menyesuaikan diri mengisi suara sebagai tokoh protagonis. Sebelumnya, Alya lebih sering memerankan karakter antagonis, sehingga ada tantangan tersendiri untuk menciptakan suara yang mencerminkan sifat baik dan heroik.

"Pengalaman sebelumnya kan lebih sering jadi antagonis, jadi awalnya nggak berekspektasi bisa memerankan yang baik. Apalagi di adegan-adegan berantem melawan karakter jahat, kadang keluar suara yang terlalu jahat. Aku harus belajar gimana caranya menyesuaikan suara dengan karakter protagonis," jelasnya.