ZANNA: Whisper of Volcano Isle Resmi Tayang, Ada Promo Menarik untuk Anda

JAKARTA – Film animasi ZANNA: Whisper of Volcano Isle memulai debutnya di bioskop pada hari ini (2/1/2025). Untuk menikmati film produksi MNC Animation ini, Anda bisa memanfaatkan berbagai promo menariknya.

Salah satu promo menarik yang tersedia adalah ‘Buy 1 Get 1 Free’ yang bisa dinikmati di Cinema XXI, CGV, dan Cinepolis. Pastikan Anda membawa si kecil dan menikmati visual memukau yang memanjakan mata.

Tak sekadar soal visual, ZANNA: Whisper of Volcano Isle juga menyuguhkan kisah penuh inspirasi tentang persahabatan, kekeluargaan, dan nilai-nilai edukatif. Kisahnya tentang remaja bernama Zanna yang terpisah dari keluarganya.

Dia kemudian masuk ke dunia penuh keajaiban bersama dua peri cantik, Dinda dan Novi. Zanna kemudian memberanikan diri untuk menjelajah berbagai hal baru yang menantang, hingga melawan serangan pasukan musuh jahat.

Muchamad Iqbal Arief, Staf Dit. Pemasaran Ekonomi Kreatif mengapresiasi tema kekeluargaan yang diusung dalam film ini. Apalagi, kekuatan cerita itu dikombinasikan dengan visual memesona.