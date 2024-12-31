Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Tayang di Bioskop Mulai 2 Januari 2025

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |19:27 WIB
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Tayang di Bioskop Mulai 2 Januari 2025
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Siap Tayang di Bioskop pada 2 Januari 2025. (Foto: MNC Animation)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation akan merilis ZANNA: Whisper of Volcano Isle di bioskop, pada 2 Januari 2025. Film ini menawarkan petualangan seru dengan visual memukau dan pesan mendalam tentang keberanian, kepercayaan diri, dan integritas.  

Kisahnya tentang Zanna yang harus terpisah dari keluarganya dan terdampar di dunia ajaib penuh misteri. Bersama dua sahabatnya, Dinda dan Novi, Zanna menghadapi berbagai tantangan untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam dunia mereka. 

Di tengah perjalanan, Zanna dihadapkan pada keputusan menjadi manusia biasa atau menyelamatkan dunia peri. “Film ini berstandar internasional dengan sountrack luar biasa,” kata Roby Susanto, Head of Production MNC Animation.

Produser Eksekutif MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo berharap, ZANNA: Whisper of Volcano Isle bisa menginspirasi anak-anak Indonesia untuk bermimpi besar dan menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka sendiri.

Selain di Indonesia, ZANNA: Whisper of Volcano Isle juga akan hadir di beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kamboja, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

