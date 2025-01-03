Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yasamin Jasem Jadi Rebutan 2 Cowok dalam Series Just Wanna Say I Love U

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:53 WIB
Yasamin Jasem Jadi Rebutan 2 Cowok dalam Series Just Wanna Say I Love U
Just Wanna Say I Love U
JAKARTA – Vision+ memanjakan pencinta series dengan merilis Just Wanna Say I Love U. Series ini dirilis dalam format antologi yang dapat Anda tonton melalui Vision+ dengan mengklik tautan ini.

Series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Hedy Suryawan tersebut, menawarkan keunikan sendiri di mana setiap episodenya diadaptasi dari single hits band Potret pada era ‘90-an, seperti Bagaikan Langit, Mungkin, hingga Bunda.

Episode Bagaikan Langit bercerita tentang Putri (Yasamin Jasem) yang trauma setelah dikhianati Nina (Adhisty Zara), sahabatnya sendiri. Memasuki tahun ajaran baru, Putri bertemu dengan Pandu (Emyr Razan).

Putri yang memiliki paras dan hati baik, seringkali menjadi incaran cowok di sekolah, salah satunya Gahral (Aldio) yang dikenal sebagai senior galak. Gahral yang terus berusaha mendekati Putri, kaget setelah melihat keberanian Pandu meraih hati Putri.

Tak bisa menahan amarah, Gahral melancarkan aksinya untuk membungkam Pandu, Akankah Putri memilih salah satu dari pria itu sebagai kekasihnya? Ataukah dia masih belum move on dari masa lalu?

