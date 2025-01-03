Kisah Cinta Adhisty Zara Bikin Baper dalam Series Just Wanna Say I Love U

JAKARTA – Mak Comblang menjadi episode pembuka series Vision+, Just Wanna Say I Love U. Episode yang akan membawa Anda ke era ‘90-an ini dibintangi oleh Adhisty Zara, Yasamin Jasem, dan Rafael Adwel.

Episode Mak Comblang menyuguhkan drama remaja yang ringan namun sarat emosi. Ceritanya tentang Putri (Yasamin Jasem) yang menyukai sang kakak kelas, Aldo (Rafael Adwel).

Putri pun meminta bantuannya Nina (Adhisty Zara) untuk menyampaikan surat cintanya kepada Aldo. Namun, ketika Nina bertemu langsung dengan Aldo, ia justru jatuh cinta pada sang kakak kelas.

Di luar dugaan, Aldo juga merasakan hal yang sama dengan Nina. Diam-diam mereka menjalin asmara di belakang Putri. Series ini akan membawa Anda hanyut dalam dilema antara persahabatan dan cinta.

Dengan alur ringan, Mak Comblang memadukan genre drama, romansa, dan komedi sekaligus. Nuansa ‘90-an dalam episode ini dihadirkan lewat pemilihan busana dan aksesoris.