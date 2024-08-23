Just Wanna Say I Love U Jadi Series Antologi yang Bikin Nostalgia

JAKARTA – Just Wanna Say I Love U menjadi salah satu series antologi Vision+ yang terdiri dari delapan cerita yang berbeda. Masing-masing mengangkat tema cinta dalam berbagai bentuk, mulai dari persahabatan, hubungan keluarga, hingga romansa yang terinspirasi dari lagu-lagu band Potret, seperti Mak Comblang, Bagaikan Langit, I Just Wanna Say I Love U, Diam, Salah, Terbujuk, Bunda, Mungkin.



Disutradarai oleh Zacky Aulia El Syahiq dan Melly Goeslaw, seorang musisi dan sutradara ternama di Indonesia, kamu bisa nonton 8 episodenya dengan klik di sini.

Just Wanna Say I Love You Jadi Series Antologi yang Bikin Nostalgia (Foto: MNC Media)



Salah satu keunikan dari Just Wanna Say I Love U adalah keberagaman ceritanya. Setiap episode membawa penonton ke dalam dunia yang berbeda, dengan karakter yang memiliki cerita cinta unik.



Misalnya, dalam episode berjudul "Mak Comblang" penonton diajak mengikuti perjalanan Putri, yang diperankan oleh Yasamin Jasem. Putri harus menghadapi kenyataan pahit ketika mengetahui bahwa gebetannya menyukai sahabat yang dimintai tolong untuk mengirimkan surat cintanya.



Tidak hanya itu, meskipun lagu-lagu Potret hit di era 90-an, Just Wanna Say I Love U tetap relevan dengan penonton masa kini. Cerita-cerita cinta yang diangkat dalam series ini bersifat universal dan abadi. Cinta adalah tema yang selalu bisa dihubungkan dengan siapapun, dari generasi mana pun. Seperti pada episode Mak Comblang, meskipun latar waktunya 90-an, emosi dan konflik yang dihadirkan tetap bisa dirasakan oleh penonton saat ini.