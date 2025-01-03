Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Risa Amel hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |06:55 WIB
Risa Amel hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV
Kiki Aprilia hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menayangkan program baru bertajuk Lingkar Takdir. Program ini merupakan salah satu acara yang memecahkan berbagai masalah kehidupan para narasumber dari sudut pandang normal dan spiritual. 

Robby Purba sebagai host akan menggali dengan jelas masalah apa yang dialami narasumber. Chaca Caroline yang merupakan seorang indigo kemudian akan menerawang sang narasumber untuk memberikan solusi terbaik.

Lingkar Takdir
Kiki Aprilia hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV. (Foto: MNC Media)

Narasumber minggu ini yang akan berbagi kisah dan masalah mereka adalah Kiki Aprilia (Primadona Pantura), Risa Amel (KDI), dan Dara Ayu. Acara ini akan memberikan solusi atas kegelisahan dan kekhawatiran mereka.

Karena itu, jangan lewatkan Lingkar Takdir di MNCTV Selalu di Hati, setiap Kamis dan Jumat pukul 22.00 WIB.**

(SIS)

