Risa Amel hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV

JAKARTA - MNCTV menayangkan program baru bertajuk Lingkar Takdir. Program ini merupakan salah satu acara yang memecahkan berbagai masalah kehidupan para narasumber dari sudut pandang normal dan spiritual.

Robby Purba sebagai host akan menggali dengan jelas masalah apa yang dialami narasumber. Chaca Caroline yang merupakan seorang indigo kemudian akan menerawang sang narasumber untuk memberikan solusi terbaik.

Kiki Aprilia hingga Dara Ayu Berbagi Kisah dalam Lingkar Takdir MNCTV. (Foto: MNC Media)

Narasumber minggu ini yang akan berbagi kisah dan masalah mereka adalah Kiki Aprilia (Primadona Pantura), Risa Amel (KDI), dan Dara Ayu. Acara ini akan memberikan solusi atas kegelisahan dan kekhawatiran mereka.

Karena itu, jangan lewatkan Lingkar Takdir di MNCTV Selalu di Hati, setiap Kamis dan Jumat pukul 22.00 WIB.**

