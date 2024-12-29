Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Robby Purba dan Cacha Caroline Pecahkan Masalah dalam Lingkar Takdir MNCTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |10:26 WIB
Robby Purba dan Cacha Caroline Pecahkan Masalah dalam Lingkar Takdir MNCTV
Robby Purba dan Cacha Caroline Pecahkan Masalah dalam Lingkar Takdir MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV menghadirkan Lingkar Takdir, program variety show terbaru yang memecahkan berbagai masalah kehidupan para narasumber dari sudut pandang normal dan spiritual.

Program variety show ini memulai penayangan perdananya pada 26 Desember 2024. Selanjutnya, program yang dipandu Robby Purba ini akan tayang setiap Kamis, pukul 22.00 WIB. 

Dalam Lingkar Takdir, host akan bertanya seputar permasalahan yang dialami oleh narasumber. Lalu bersama Cacha Caroline si anak indigo, dia akan menerawang dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. 

Tentunya akan banyak permasalahan yang akan dipecahkan dan dapat dicarikan solusi terbaik untuk meringankan kegelisahan narasumber untuk menjadi lebih baik.

Karena itu, jangan ketinggalan untuk menonton Lingkar Takdir di MNCTV Selalu di Hati, setiap Kamis, pukul 22.00 WIB.**

(SIS)

