HOME CELEBRITY MUSIK

Spesial Malam Tahun Baru di MNCTV, DMD Panggung Rezeki Bertabur Bintang

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:25 WIB
Spesial Malam Tahun Baru di MNCTV, DMD Panggung Rezeki Bertabur Bintang
Spesial Malam Tahun Baru di MNCTV, DMD Panggung Rezeki Bertabur Bintang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Dangdut Mania Dadakan (DMD) Panggung Rezeki datang membawa warna berbeda dan menghasilkan talenta-talenta dangdut baru Tanah Air.

Menariknya lagi, kontestan DMD Panggung Rezeki ini datang dari berbagai profesi dan latar belakang. Mereka datang untuk mewujudkan mimpi, serta mendapatkan uang dengan jumlah besar dalam satu malam. 

Ajang pencarian bakat ini tak sekadar acara hiburan biasa, melainkan tempat para peserta bisa meraih kesempatan luar biasa. Karena lewat tantangan seru, mereka bisa membawa pulang hadiah jutaan rupiah.

Penampilan para peserta dinilai oleh juri sultan yang terdiri atas Irfan Hakim, Iis Dahlia, Caren Delano, Vega Darwanti, dan Miss Denada. Sementara bintang tamu akan diisi oleh Chaca Caroline, Mayangsari Ambyar, Wina KDI, dan Vanny KSB.

Karena itu, bersiaplah menaklukkan tantangan DMD Panggung Rezeki Spesial Tahun Baru hanya di MNCTV, pada Selasa, 31 Desember dan Rabu, 1 Januari pukul 21.45 WIB.**

(SIS)

