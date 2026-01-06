Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Penyakit Misterius yang Mengakhiri Hidup Ayah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |23:03 WIB
Bisikan Gaib: Penyakit Misterius yang Mengakhiri Hidup Ayah
Bisikan Gaib
JAKARTA - Menjelang ajalnya, sang ayah akhirnya mengungkap rahasia besar yang selama puluhan tahun disimpan rapat. Sebuah kisah masa muda yang tak pernah diketahui keluarganya, dan baru muncul ketika kondisinya sudah berada di titik paling kritis. 

Saat masih bujang, ia pernah pergi ke tanah Jawa untuk meminta “pegangan” sebagai bentuk perlindungan diri. Namun setelah menikah dan menjalani kehidupan normal, pegangan tersebut diabaikan dan tak pernah dilepaskan secara benar. Waktu terus berjalan, hingga suatu kejadian memicu dampak yang tak pernah disangka. 

Ketika orang yang memberi pegangan tersebut meninggal dunia, kondisi sang ayah mendadak menurun. Demam yang hanya muncul menjelang magrib, kerasukan, hingga muntah dan sesak napas menjadi gejala yang tak bisa dijelaskan secara medis. 

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari ruqyah oleh beberapa ustaz hingga ritual pengangkatan paku bumi yang diyakini ditanam di sekitar rumah. Sebuah paku berbentuk segi empat dengan tulisan Arab bahkan berhasil diambil dari dalam tanah, memperkuat dugaan adanya gangguan non medis. 

Beberapa hari setelah semua usaha dilakukan, sang ayah pun meninggal dunia. Kisah ini meninggalkan pesan mendalam: jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang berada di luar kuasa manusia, dan sebaik-baiknya tempat bergantung hanyalah kepada Tuhan.

(kha)

Topik Artikel :
Mistis Robby Purba Bisikan gaib
