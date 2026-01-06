Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ayah Tiba-Tiba Sakit Parah, Tapi Semua Rumah Sakit Bingung Menentukan Diagnosis

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |20:02 WIB
Bisikan Gaib
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA - “Kalau sakit ini bukan medis, lalu apa?” Pertanyaan itu terus menghantui keluarga Viles ketika sang ayah tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dalam waktu singkat, kondisinya menurun drastis, sementara hasil pemeriksaan medis justru saling bertentangan dan tak memberi kepastian apa pun. 

Awalnya, penyakit tersebut dianggap ringan. Sang ayah dibawa ke rumah sakit dan hanya di diagnosa demam biasa. Namun hari demi hari berlalu, bukannya membaik, kondisi beliau justru semakin parah. Nafas mulai sesak, tubuh melemah, dan akhirnya harus dirawat inap di rumah sakit lain dengan diagnosis yang berbeda lagi. 

Yang membuat keluarga semakin panik, sang ayah mulai berbicara melantur dan berperilaku tidak seperti biasanya. Di titik inilah rasa takut mulai muncul. Ketika medis tak lagi memberi jawaban, keluarga dipaksa mempertimbangkan kemungkinan lain yang selama ini mereka anggap tabu. 

Atas saran orang terdekat, mereka mencoba menempuh jalur non medis. Dari sinilah muncul dugaan adanya gangguan gaib berupa “paku bumi” yang ditanam di sekitar rumah, serta keterkaitan dengan masa lalu sang ayah yang belum pernah diketahui oleh keluarga. 

Kisah ini menjadi gambaran betapa rumitnya sebuah penyakit ketika logika dan keyakinan saling bertabrakan. Sebuah perjalanan penuh kebingungan, ketakutan, dan keikhlasan yang akhirnya mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan cara yang sama.

(kha)

